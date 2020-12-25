聖誕返港人數較預期低　業界指延長隔離惠及酒店︰入住率或拉平返

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府港府昨晚平安夜（24日）突公布，由今日（25日）起所有抵港當日或之前21天，曾在外國逗留的入境人士，需於指定隔離酒店強制檢疫21天，較之多7日。 旅遊業界立法會議員姚思榮指，雖然從境外抵港的人數比預期低，指定檢疫酒店的入住率僅四成，但延長強制檢疫多7日，意味酒店的入住率可再提升三分一，能填補入境人士減少的損失。他又指，個別酒店而言，加入指定隔離酒店後入住率降低，反而會得不償失，或與政府商討退出機制。

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延長檢疫至21日 酒店入住率可提升三分一

旅遊業界立法會議員姚思榮指，政府於構想措施初期，曾擔心隔離檢疫的酒店房間不足，由原定1萬個房間增至1.2萬個。當時酒店業界亦抱持樂觀態度，因入住率低於五成時，政府願意補貼差額，即現時酒店入住率僅四成的情況下，能獲得一成保貼。「有酒店都搵我幫手，希望可以加入隔離酒店。」

姚思榮指，以往不少居於英國的港人趁節日返港，故英國航班暫停，對酒店的影響頗大。（資料圖片／羅君豪攝）

然而，本港第四波疫情持續，旅客或留學生返港的誘因大打折扣。姚指，每日僅約有數百人從境外抵港，比預期每日1,000人少。而以往不少居英國港人會趁聖誕節及農曆新年返港，但英國來港航班暫停，對酒店影響頗大。「返嚟香港避疫唔再安全，心態上多多少少有影響，冇必要都唔會返嚟。」

昨晚政府突然宣布，規定中國以外的入境人士，由強制檢疫14日延長至21日。該措施意味酒店的入住率可再提升三分一，姚認為能填補入境人士減少的損失，「某程度上可能拉平返。」

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合約列明指定酒店2個月後才可退出

問到現時入住率低，有沒有酒店考慮退出。姚思榮指，成為指定隔離酒店後，不能再接待月租及Staycation顧客，倘若酒店內有商場及食肆亦須關閉，因此對個別酒店而言，加入指定隔離酒店後入住率低，反而會得不償失，或與政府商討退出機制。「可能會諗下係咪唔再參與。」

但姚坦言，目前未得知政府的考慮，但他認為合約列明兩個月後才可退出，應尊重合約精神，倘若改變「遊戲規則」，會對未能成功參與的酒店不公平。「合約講明要有兩個月，冇理由改變遊戲規則。」此外，退出隔離酒店名單後，正在檢疫的顧客需調往其他酒店，或會帶來混亂。但他亦重申，由於指定隔離酒店措施只推出數天，酒店業界目前仍抱持觀望態度。