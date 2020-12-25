新冠肺炎│晚市禁堂食　情侶下午4點吃首個聖誕餐　食肆現外賣長龍

新冠肺炎疫情持續近一年，今日（25日）為聖誕節，食肆晚市禁堂食，不少人買外賣回家或公園進食。 有購買外賣回家吃的市民坦言，的確有點抗疫疲勞，「完全唔出街留家抗疫太理想化，減少群聚可以，食個飯都合理，好多人而家對確診數字已經接受同習慣咗啦！」又有情侶今年在下午4時，趁食肆還可堂食，一同吃拍拖以來首個聖誕餐；有更多人選擇到公園野餐晚餐，「咁咪夠晒難忘啦！無得堂食還好既，我希望下年唔使戴口罩，去日本！」

有荃灣食肆門外聚集不少人輪侯取外賣。（梁煥敏攝）

▼聖誕節荃灣晚市食客眾生相▼

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疫情下的長假期，港府多次籲要留家抗疫。記者晚上到荃灣一帶街道視察，晚上約7時半，仍有市民在商場及大型超市行逛，部分食肆聚集了市民輪候外賣，有顧客表示大約要花上45分鐘等候。

晚市禁堂食，有市民選擇到商場長椅及公園進餐，疫情下相與親朋好友共聚晚餐，要想盡各式其式的辦法。

黃小姐坦言，放假完全不外出留家抗疫的想法太理想化了。（梁煥敏攝）

與男朋友於一西餐廳等外賣的黃小姐表示，差不多要花上45分鐘才領取到外賣食物，較預期耐。她說，不能外出用膳可減傳染風險，理解及接受，但抗疫一年，「我開始對確診數字麻木，之前真係每日去睇去追。其實，我理解要抗疫，但完全唔出街係太理想化睇法，無可能做到，香港人工作壓力大，出街買嘢都好正常。」

她稱已減少群聚，買外賣都只會留家與友分享，眼見不少人選擇購賣美食後到公園進食，身同感受「搵食艱難」，「大家放假都係想一齊休息下，而家見到確診數字大約差不多，有時都會諗又無跳舞等高危活動，係咪真係關事呢？」

王小姐與男友選擇到海旁吃水果。（梁煥敏攝）

荃灣西站外的海旁，聚集了近百人分組進食，大多為二人、三人的組合，王小姐與男友首年共渡聖誕節，疫情下不得到餐廳慶祝晚膳，只能想想辦法過一個溫馨節日，「我哋早早行街、下午4點去食晚飯，岩岩去驚安（ DONKI）買生果時已經諗住出旁食。」問她有否想過有多人一同於海旁聚時，她笑言，「我哋兩秒就搵到位，其實都諗到啦，可以去邊度好？」

疫情下開設晚宴有所難度，有新人選擇到海旁拍照，新郎哥坦言非常難忘。（梁煥敏攝）

晚市堂食暫停，有父親購買壽司後安排子女到百貨公，司長椅進食，坦言只為迫不得意。（梁煥敏攝）

另外，亦有與子女外出購物的父親，安排子女買外賣壽司到大型百貨的長椅進食，他坦，「佢地唔可以太夜食野，但而家返去先食又太夜，晚上6點前無晚市係有少少障礙…」