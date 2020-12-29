冷鋒今晚殺到一夜跌14度　除夕低見7度　天文台料下周中再凍過

本港近日天晴暖和，然而天文台料冷鋒今晚（29日）殺到，一夜間氣溫將急跌14度。天文台預測，受與冷鋒相關強烈寒潮影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天晴及非常乾燥。除夕（31日）及元旦（1月1日）天氣嚴寒，除夕市區最低氣溫僅為攝氏7度，打鼓嶺更只得3度，市民要注意保暖。 天文台又預料，另一股冬季季候風會在下周中期抵達廣東沿岸，下周三（1月6日）、四（1月7日）市區氣溫介乎12至15度，同樣達寒冷程度。

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天文台預料，位於華中的一道冷鋒正向南移動，預料會在今晚橫過華南沿岸地區。今日則大致天晴，部分地區能見度較低。吹輕微至和緩東風，晚上北風增強。展望明日（30日）及周四（31日）顯著轉冷，風勢頗大；周末期間早上氣溫仍然偏低。

至於明日天氣，預料初時部分時間多雲，日間漸轉天晴乾燥。氣溫介乎10至19度，吹北風5至6級，離岸及高地7至8級。根據蒲福氏風級表，8級風為烈風程度，平均風速為每小時63至75公里，即已達8號風球風力。天文台預測今日最高氣溫為24度，而明日最低氣溫則僅10度，相隔一夜溫度已急跌14度，市區急降溫，市民要謹記做好保暖。

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除夕天氣嚴寒 大埔、沙田及上水料最低5度

除夕天氣更達嚴寒程度，天文台料當日天晴及非常乾燥，氣溫介乎7至12度，相對濕度為30%至50%。而大埔、沙田及上水等，預料最低僅得5度，打鼓嶺更低見3度。翻查資料，有記錄以來「最凍除夕」為1984年及1914年錄得的6.9度，其次為2013年及1888年錄得7.1度；今年除夕或有機會打破最凍記錄。

天文台料元旦日早晚寒冷，天晴及非常乾燥。氣溫介乎8至14度，大埔、上水等最低同樣僅5度，打鼓嶺則低見4度。下周初則預料氣溫稍為回升，下周二（1月5日）為廿四節氣中的「小寒」，天文台料當日部分時間天色明朗，早上相當清涼，氣溫介乎13至17度。然而下周中期天氣再轉涼，下周三、四氣溫介乎12至15度，市民要繼續做好保暖工作。