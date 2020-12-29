天文台下午發寒冷天氣警告　冷鋒今晚殺到　明早市區低見12度

天文台料冷鋒今晚（29日）殺到，受與冷鋒相關的強烈寒潮影響，本港一夜間氣溫急跌14度。天文台在今日（29日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，今晚氣溫將跌至19度，明早（30日）最低氣溫約12度，晚上市區氣溫進一步降至約10度 ，新界再低兩三度．預測本港未來數天天氣寒冷。

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寒冷天氣警告發生時氣溫23度

今日日間天晴溫暖，近下午4時30分天文台錄得攝氏23.4度。然而天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，料本港未來數天天氣寒冷。根據天文台九天天氣預測，除夕（31日）及元旦（1月1日）天氣嚴寒，除夕市區最低氣溫僅為攝氏7度，打鼓嶺更只得3度。

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通；市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。另外，當使用暖爐或暖風機時，應注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。

▼回顧2016年冰封大帽山▼

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衞生署衞生防護中心今日指由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心，者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。