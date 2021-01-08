市區今晨7.7度大帽山錄零下2.5度　天文台再調低預測明早最低7度

寒冷天氣警告生效，天文台總部今早錄得最低攝氏7.7度，是入冬以來最低溫，大帽山更跌至零下2.5度，成全港最冷地區。在低溫之下，部份植物更凝結形成「霧淞」。天文台最新調低明日（9日）氣溫預測，料明日市區最低溫只有7度，打鼓嶺更跌至4度，早上嚴寒。 寒冷天氣料持續至下周三（13日），隨冬季季候風下周後期緩和，天文台預料下周末市區最高溫，才有望回升至「2字頭」，屆時氣溫稍回暖。

▼2020年除夕夜大帽山▼

+ 8 + 8 + 8

冬季季候風正為本港帶來寒冷天氣，吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。大帽山今晨跌至零下2.5度，再次跌穿冰點。由於山上大風及濕度高，部份植物凝結「霧淞」。天文台曾解釋，在嚴寒的天氣，小水滴被極度冷卻，一接觸到溫度處於冰點以下的物體表面，立刻凍結成為純白冰晶，大量凍結的冰晶即形成霧淞。霧淞常常凍結在草木或岩石上，並且向著迎風面不斷增長，最後造成羽毛狀的外觀。

受冬季季候風及其補充影響，天文台調低明日最低氣溫預測，料市區最低氣溫只有7度，早上嚴寒，日間部分時間天色明朗及非常乾燥，最低相對濕度只有30%。

根據天文台天氣預報，至下周四前，天文台料本港持續寒冷，最低氣溫介乎9至11度，寒冷天氣警告或持續生效。天文台預測，下周初期本港暫別陽光，迎來多雲天氣，但隨乾燥的大陸氣流，在下周初影響華南，本港下周二起天色漸轉晴朗，加上冬季季候風會在下周後期緩和，廣東沿岸氣溫回升，料下周六本港市區最高氣溫回升至20度。

（天文台網站截圖）

▼回顧2016年冰封大帽山▼