2021新年｜大帽山除夕跌穿3度　霜凍警告生效　數十人紮營等日出

厄運籠罩的2020年即將過，迎來2021年，不過今個除夕天氣嚴寒。寒冷天氣警告及霜凍警告現正生效。其中，在大帽山上，晚上氣溫低於3度，但仍有不少市民上山感受寒潮迎新年。 晚上9時許，最接近山頂的露營營地，已經聚集了20多30組市民紮營，在營地量度到只有大約攝氏3度，但由於濕度比較低，加上大風，未出現結霜的情況。

▼2020年除夕晚大帽山山頂▼

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紮營市民新年願望：最起碼可以除罩相見

蔣小姐與朋友到來紥營，她們準備了冬陰功湯底湯的火鍋，用來暖暖身。她説今年不得外出旅遊慶祝，要想盡辦法到香港各處遊玩打發時間，希望明年是一個好的開始。

另外，有不少人選擇到靠近山頂的位置紮營，其中趙先生與朋友們首次到來大帽山慶祝新的一年來臨。他説，由於天氣太凍，預先準備的意粉不能成功煮熟，正想盡辦法可以吃到溫暖的一餐；上到山上面的氣溫交平地低得多，未有穿上足夠衣物，會盡量留在營內取暖。

對於2021年即將來臨，他表示今年實在太難忘，不論於社會事件或疫情，對於全港市民而言，絕對是「非常唔開心的一年」，又坦言對政府的各項施政及應該疫情方面感到非常失望，希望未來一年能夠順利，「唔一定要去旅行，但係最起碼希望可以除罩相見，健康平安。」

2020年12月31日，除夕大帽氣溫低於3度。(天文台網頁截圖）

另一受訪的營友鄧先生與朋友將等待新一年的黎明來臨，他說以往不是會到來露營，預計到今日的天氣驟降，已準備足夠衣物應對。寒風凜冽之下，他卻笑言：「完全唔覺得凍。」而他跟大部份的港人一樣，雖然已經習慣日日戴上口罩的日子，「絕對唔係一個好應該發生嘅習慣」，但我好希望疫情盡快離開，未來一年全世界都可以回復正常生活。

▼2020年最後的日落▼

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▼除夕凌晨大帽山-1度情況▼

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▼疫情下的蘭桂坊除夕夜▼