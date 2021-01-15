明天氣溫最高達21度　天文台料一日內將大跌9度　周日氣溫僅12度

本港氣溫逐漸回暖，今日（15日）天文台料最高氣溫達攝氏21度。不過，天文台預測溫暖天氣僅維持至周六，周日（18日）最低氣溫將跌至攝氏12度，一日間大跌9度。寒冷天氣將持續至下周中期，隨後幾日更有雨。

天文台預測，周日氣溫將跌至最低攝氏12度。（天文台截圖）

根據天文台9天天氣預報，周六（17日）最低氣溫為攝氏15度，最高氣溫達攝氏21度。不過，於周日（18日）則跌至最低氣溫攝氏12度，最高氣溫亦僅攝氏17度。天文台料寒冷天氣將持續至下周二，下周一最低氣溫更只得攝氏10度。

下周五氣溫回升至最高19度

下周三起氣溫雖逐漸回升，當日的氣溫為攝氏14至17度，至下周五最高氣溫更回升至攝氏19度 。不過下周中後期起有雨，料雨天將維持至下周六，到1月24日才有陽光。天文台指，預料冬季季候風會在明日稍後抵達華南沿岸並逐漸增強，周日該區顯著轉冷。隨後一兩日早上仍然寒冷。此外，一道雲帶會在下周中後期為廣東沿岸帶來有雨的天氣。

天文台料，未來數日大致天晴，周六日間和暖，稍後風勢增強，周日顯著轉冷。（資料圖片／黃舒慧攝）

今日天氣大致天晴及乾燥

天文台於今日早上11時20分，錄得攝氏18.9度，最低氣溫為攝氏14度，最高氣溫為攝氏21度。天文台指，今日大致天晴及乾燥，但部分地區有煙霞。吹輕微至和緩偏東風，而影響華南的冬季季候風正逐漸緩和。天文台料，未來數日大致天晴，明日日間和暖，稍後風勢增強，周日顯著轉冷。下週中後期有雨。

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