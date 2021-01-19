明「大寒」有陣雨最高19度　料周六高見23度　下周初季候風殺到

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-19 13:29

經歷多日寒冷天氣後，氣溫將稍為回暖。天文台預料，一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸。同時，一道雲帶會為華南帶來有雨天氣。受東北季候風影響，周末至下周初廣東普遍晴朗，早晚清涼。 明日（20日）是廿四節氣中的「大寒」，天文台則料明大致多雲，早晚有一兩陣雨。早上清涼，市區氣溫介乎攝氏15至19度。而周末則明顯回暖，天文台料周六（23日）氣溫高見23度。

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今早天氣仍然寒冷，新界多區氣溫僅10度以下。上水及元朗僅約8度；打鼓嶺及大帽山分別只得6.5及4.6度；而北潭涌更低見4.3度。

天文台指，覆蓋南海北部的雲帶正逐漸靠近廣東沿岸，料今日（19日）天晴乾燥。晚上部分時間多雲，吹清勁偏東風，稍後離岸間中吹強風。展望未來兩、三日雲量較多及有幾陣雨，周末至下周初天色好轉。

明日（20日）為「大寒」，是廿四節氣中的最後一個，代表冬季即將結束。天文台則料，明日本港大致多雲，早、晚有一兩陣雨；早上清涼。氣溫介乎15至19度，濕度則為70%至90%，潮濕加上清涼天氣的「濕凍」，市民要注意保暖。

天文台料周末氣溫顯著回升，周六天氣漸轉天晴乾燥；氣溫則介乎17至23度。下周二（26日）天氣則再見清涼，料一連三日有陽光，早晚清涼；最低氣溫同樣低見15度。

天文台料受東北季候風影響，周末至下周初廣東普遍晴朗，早晚清涼。（天文台網頁截圖）

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