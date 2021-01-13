寒冷冬季季候風來襲到尾聲，但本港今早（13日）多區氣溫跌至單位數，當中最冷地區不再是大帽山，而是打鼓嶺及北潭涌，分別錄得-0.9度及-0.5度，成該兩個氣象站有記錄以來最低氣溫，新界部分地區亦有結霜報告，天文台解釋，上述地區的現象是源於新界內陸地區的「輻射冷卻」相當顯著。 天文台預測，另一股冬季季候風會在下周初影響華南，天氣再轉冷，下周一（18日）市區最低氣溫只有10度，近下周末稍回暖，但迎來多雲有雨的天氣。

今早本港市區氣溫曾降至約10度，新界多區跌至5度或以下，以往本港最冷地區大帽山有4.6度，但打鼓嶺及北潭涌均錄得零下氣溫。打鼓嶺昨日最高氣溫達16度，但今早降至-0.9度，打破2009年1月11日-0.8度最低溫記錄，成為該氣象站自1988年有記錄以來新低，溫差亦非常大。

而北潭涌昨日最高氣溫亦達15.6度，今早降溫至-0.5度，同樣打破2009年1月11日0.1度記錄，成為該氣象站自1996年有記錄以來新低。

今早打鼓嶺及北潭涌分別錄得-0.9度及-0.5度，成這兩個氣象站有記錄以來最低氣溫。（天文台網站截圖）

天文台解釋，今早新界內陸地區的「輻射冷卻」相當顯著。所謂「輻射冷卻」，是指地面熱能晚上以紅外線形式釋放到天空，新界內陸空曠地方因較少高樓大廈，散熱速度較快。在天朗氣清、微風及乾燥的情況下，新界空曠地區輻射冷卻會特別明顯；相反，市區人口集中，市民的活動產生不少熱能，高樓大廈日間亦積聚熱能，晚上溫度下降較慢。

此外，靠近海邊的市區會受海面溫度調節，溫度下降較慢，在雲層稀少或無雲的冬夜，新界北部由於屬郊外地區，且離海面較遠，溫度下降亦會較快。

（天文台網站截圖）

下周初再度轉冷 市區低見10度

現時為廣東帶來寒冷天氣的冬季季候風會在未來兩三日緩和，本港氣溫回升。天文台預測，周五（15日）市區最高氣溫升至21度，大致天晴，日間乾燥，部分地區有煙霞。

另一股冬季季候風會在下周初影響華南，本港再度轉冷。天文台預測，下周日部分時間有陽光及乾燥，顯著轉冷，市區最低氣溫降至12度，至翌日再進一步跌至10度，早上寒冷，大致天晴及乾燥，料寒冷天氣持續至下周二。

天文台預料，一道雲帶會在下周中後期為華南沿岸帶來有雨的天氣，因此下周三（20日）、即24節氣「大寒」當日多雲及有雨，市區氣溫回升至14至18度，料雨天持續至近周末。

▼2020年除夕夜大帽山▼