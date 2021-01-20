「大寒」後連日和暖有陽光　天文台料周六高見23度　下周後期轉涼

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-20 13:16

今日（20日）是二十四節氣中的「大寒」，受雲帶覆蓋及一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，為本港帶來陰涼天氣。不過今年的大寒未算寒冷，日間市區最高氣溫料達20度。 天文台表示，偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，接近周末天色好轉，周六（23日）市區最高氣溫升至攝氏23度，市民將迎來一個和暖周末。

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今日為「大寒」本港今日大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥，料日間市區最高氣溫達20度，吹和緩至清勁偏東風。天文台在facebook專頁中解釋，「大寒」與「三九」，即冬至後的第三個9天相近，一般而言是北半球全年最寒冷的時期。不過華南地區，這段時期過後，依然不時會受冷空氣影響，即使近日氣溫有所回升，冬天還有一段時間才會結束。

天文台預測，影響廣東沿岸的偏東氣流，會在未來一兩日逐漸緩和，接近周末天色好轉，氣溫稍稍再升高， 周六市區最高氣溫升至23度，大致多雲，日間部分時間有陽光及有煙霞。

受東北季候風及其補充的影響，下周初至中期廣東地區早晚持續清涼。天文台料下周日（24日）起一連多日有陽光，多日市區最高氣溫仍有2字頭，早晚清涼，至下周五市區氣溫微跌至低見14度。