天文台料明市區高見24度　東北季候風殺到　下周六有一區跌穿10度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-22 13:30

本港近日天氣溫暖，天文台料明日（23日）市區氣溫高見攝氏24度。天文台預測，中國東南部今（22日）、明兩日天色大致良好及溫暖。隨著一股東北季候風在周日（24日）抵達廣東沿岸，該區東風增強及轉涼。 天文台又預料，該季候風及其補充，會在下周持續為沿岸地區帶來早晚清涼的天氣。到下周五（29日）、六（30日）本港氣溫將降至14度至18度，打鼓嶺更低見9度。

天文台指今日天色大致良好；同時，一道雲雨帶正覆蓋廣東西部及珠江口一帶。預測本港部分時間有陽光及溫暖，局部地區能見度較低；吹微風。展望明日部分時間有陽光，日間溫暖；氣溫介乎18至24度；上水、打鼓嶺等地區更高見26度。

周日（24日）則風勢較大，以及大致多雲。初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光。天氣亦轉涼，氣溫介乎17至20度；相對濕度則為65%至90%。而隨後數天早晚持續清涼，至下周五、六更進一步轉泠。

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天文台料下周五、六部分時間有陽光，早上相當清涼。氣溫同樣介乎14至18度；而下周六各區天氣更達寒冷程度，沙田、青衣、屯門及將軍澳只得11度，打鼓嶺更低見9度。與下周四（28日）最高20度的氣溫比較，下周五溫差達6度，市民要注意保暖。