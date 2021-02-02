年三十有陽光最高23度　「暖笠笠」迎團年　天文台料周末高見25度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-02 12:55

農曆新年將至，天文台料今年可「暖笠笠」過新年。天文台預測，一股達強風程度的東北季候風會在明日（3日）影響華南沿岸，並為該區帶來稍涼天氣。該季候風會在本周後期，逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代。天文台預料，受高空擾動影響，下周中期華南天氣不穩定及有雨。 天文台預測，本港周六（6日）起大致天晴，日間溫暖，最高氣溫高見25度。下周四（11日）是「年三十晚」，天文台料當日部分時間有陽光，市區氣溫則介乎攝氏18至23度。天氣溫暖，市民吃團年飯時可穿得輕便。

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天文台指，今日（2日）華南天色普遍晴朗。此外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風，會在今日稍後抵達廣東沿岸地區。天文台預料今日天晴乾燥，日間溫暖，部分地區有煙霞。吹輕微至和緩東北風，稍後東風增強，雲量較多。

天文台展望，明日風勢較大及稍涼，氣溫介乎17至21度。本周後期至下周初，本港則溫暖潮濕，周六（6日）至下周一（8日）早晚有幾陣薄霧，最高氣溫高見25度；而相對濕度則介乎65%至95%。其中下周一已是年廿七，市民可在溫暖的天氣下準備「大掃除」。

而下周二（9日）的年廿八，及下周三（10日）的年廿九，天文台預測兩日會有雨，而年廿九天氣會稍為轉涼，氣溫介乎18至21度。而下周四（11日）的年三十晚，按傳統會全家聚首一堂吃團年飯，天文台則料當日部分時間有陽光，氣溫介乎18至23度。

根據天文台的延伸預報，最新的電腦模式預測年初一（12日）至年初四（15日）最高氣溫約為18至21度，較新年前稍涼，市民如要外出拜年則要注意保暖。

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