天文台辦十大氣候事件選舉　投票選項包天鴿、山竹襲港

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-28 16:07

天文台舉行「2016-2020十大矚目天氣及氣候事件選舉」，並於今日（28日）開始接受網上投票。於香港組別中，選項包括寒潮襲港、首次10月黑雨、超強颱風天鴿及山竹襲港等；而全球組別中則有澳洲山火、日本熱浪等。截止投票日期為2月28日，投票結果將於3月下旬公布。

超強颱風山竹於2018年襲港，引發破紀錄的風暴潮。（資料圖片／盧翊銘攝）

天文台舉辦「2016-2020十大矚目天氣及氣候事件選舉」，可於「香港」及「全球」兩個組別的候選名單中，分別揀選5個認為最重要、影響最深遠，或氣候危機中最具代表性的天氣和氣候事件。於香港組別中，選項有超強颱風山竹、天鴿襲港，亦有「掛波」132小時的颱風貝碧嘉、2016年首次於10月掛黑色暴雨警告等。而全球組別則有澳洲山火、2018年颱風飛燕吹襲日本、2019年格陵蘭冰蓋流失量破紀錄等。

天文台希望喚起市民對香港及全球重大天氣和氣候事件的關注，從而加深市民對氣候變化及其對人類生活影響的認識。參與投票的市民有機會獲得天文台的精美紀念品，活動於2月28日截止投票，結果將於3月下旬公布。