年初二23.8度16年來次熱　天文台料周四、五再轉涼　一區低見12度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-14 13:29

今日（14日）是一年一度的情人節，市民料可「暖笠笠」下度過。天文台指影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，今日天晴，日間溫暖及乾燥。昨日（13日）天文台則錄得最高攝氏23.8度，為自2005年來第二熱的年初二。 預料華南未來一兩日普遍晴朗，日間溫暖，內陸地區日夜溫差較大。受一股乾燥的東北季候風影響，本周中後期華南沿岸風勢較大，早上清涼，周四（18日）、五（19日）市區氣溫介乎16至21度，打鼓嶺周五更低見12度，達寒冷程度。

▼牛年初二（13日）車公廟▼

+ 11 + 11 + 11

+ 9 + 9 + 9

本港今年暖住過農曆新年，昨日是年初二，天文台錄得23.8度，是自2005年來第二熱的年初二；打鼓嶺、大美督等更高見25度以上。而有記錄以來最熱的年初二則是2019年錄得的24.9度。

今日除了是情人節，亦是年初三「赤口」。天文台料今日天晴，日間溫暖及乾燥；吹微風。展望未來一兩日大致天晴，日間溫暖；本周中後期風勢較大，早上清涼。

▼2月13日 市民提早花墟買花▼

+ 5 + 5 + 5

明日（15日）為年初四，是不少打工仔最後一日的農曆新年假期。天文台料明日繼續天晴，日間溫暖及乾燥，局部地區有煙霞。氣溫介乎18至25度，相對濕度則為55%至85%。

天文台又料，一股乾燥的東北季候風將於周四（18日）、五（19日）影響本港，兩日均大致天晴，早上清涼及日間乾燥。市區氣溫同樣介乎16至21度，周五沙田、屯門、將軍澳及大埔等最低只得14度，而打鼓嶺更低見12度，市民屆時要緊記做好保暖工作。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼