東北季候風周四殺到　天文台料「人日」轉涼　元宵節前夕多雲有雨

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-16 13:44

本港今年農曆新年「暖笠笠」，昨日（15日）更度過有紀錄以來最暖的年初四。天文台預測，受一股乾燥的東北季候風影響，未來兩、三日廣東沿岸風勢較大，早上清涼。預料季候風會在周末至下周初緩和，華南地區大致天晴，日間溫暖。 惟下周中期料將多雲有雨，下周五（26日）將為正月十五元宵佳節。天文台的9天天氣預報暫到下周四（25日），預料年宵節前夕仍大致多雲，有一、兩陣雨，市民或較難賞月。

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+ 7 + 7 + 7

昨日天文台錄得最高攝氏26.2度，為有紀錄以來最熱的年初四，而大美督、上水等多區更高見28度。今日本港繼續大致天晴及乾燥，吹和緩東風。天文台展望未來兩、三日風勢較大，早上清涼，日間乾燥。

受季候風影響，周四（18日）、周五（19日）本港天氣將轉涼，風勢亦較大，周四離岸間中吹6級風，平均風速介乎每小時41至51公里，即已達3號風球風力。天文台料兩日大致天晴及乾燥，早上清涼。兩日最低氣溫均為16度，上水料會低見13度，而打鼓嶺更預料僅得12度，達寒冷程度。

天文台預料季候風會在周末至下周初緩和，華南地區大致天晴，日間溫暖。（天文台網頁截圖）

另外，晴朗天氣料至下周三（24日）則要暫別。天文台預測下周三、四（25日）同樣大致多雲，有一兩陣雨；氣溫分別介乎17至21度，以及18至22度。下周四是元宵節前夕，然而在多雲有雨的天氣下，市民或難以賞月。

根據天文台的延伸預報，下周五（26日）元宵節最高氣溫約為21至23度，而最低氣溫則約為16至18度；天氣較清涼，市民如要賞月緊記多添衣。

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