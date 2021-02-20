熱帶風暴杜鵑下周三闖南海及後消散　港多雲有雨離岸風力達3號波

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-20 13:13

踏入牛年，本港或罕有在新春期間，就迎來熱帶氣旋。天文台指，熱帶氣旋「杜鵑」會在未來兩、三日橫過菲律賓中部，並可能於下周中期進入南海中南部，但未入本港800公里範圍，已逐漸消散。而本港下周三（24日）則大致多雲，早晚有一兩陣微雨，而離岸風力間中達6級，即3號風球風力。 內地中央氣象台則料，「杜鵑」將於明日（21日）中午前後在菲律賓東南部沿海登陸，其後穿過菲律賓中南部，將於下周一（22日）晚間，移入南海東南部海面，逐漸減弱消散，未來兩天對內地沿海區無影響。

「杜鵑」是常見的年花，正月十五元宵節未過，熱帶氣旋「杜鵑」或入南海「應節」。天文台指，在今日（20日）上午10時，熱帶風暴杜鵑，集結在馬尼拉之東南約1,370公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約16公里，橫過菲律賓以東海域。

料未來兩、三日，廣東地區大致天晴，日間溫暖。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流，於下周中期抵達廣東沿岸，該區雲量較多。此外，熱帶氣旋杜鵑會在未來兩、三日，橫過菲律賓中部。杜鵑可能於下周中期進入南海中南部，並逐漸消散。

根據天文台熱帶氣旋路徑預報，料杜鵑下周三（24日）橫過菲律賓，並降為熱帶低氣壓進入南海；於下周四（25日）再減弱為低壓區並消散。內地中央氣象台則料，杜鵑將以每小時14公里左右速度，向西北方向移動，明日中午前後在菲律賓東南部沿海登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）同樣預測，杜鵑明日於菲律賓登陸，其後於下周二（23日）橫過菲律賓進入南海，下周三則消散。ECMWF料杜鵑中心氣壓最低為1,000hPa，即為熱帶低氣壓程度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

本港天氣方面，天文台指乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，料今日天晴乾燥，日間溫暖，吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩三日持續晴朗，日間溫暖。下周中期大致多雲，有幾陣雨。

下周五（26日）是正月十五元宵節，天文台預測當日短暫時間有陽光，早上有薄霧。市區氣溫介乎20至25度，料是自2010年錄得26.2度後，11年來最暖的元宵節。