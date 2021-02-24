天文台料元宵節高見27度　料成有紀錄最暖　驚蟄或要雨中打小人

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本港近日天氣和暖，天文台更料周五（26日）元宵節市區高見攝氏27度，或成有紀錄以來最暖的元宵節。天文台指，受一股偏東氣流影響，廣東沿岸今（24日）、明（25日）兩日多雲。

一道冷鋒會在周五稍後抵達華南沿岸，該區有幾陣雨，周末期間稍涼。受季候風補充影響，預料下周中期廣東地區天氣轉涼。另外，下周五（3月5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，習俗會「打小人」，天文台料當日大致多雲，有一兩陣雨，市民或要雨中「打小人」。

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天文台指，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋南海北部。今日（24日）大致多雲；明日（25日）早晚有一兩陣微雨，最低氣溫約19度；日間短暫時間有陽光及溫暖，最高氣溫約25度。吹和緩偏東風，初時風勢清勁。

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1966年元宵節26.7度歷來最暖

周五便是年十五元宵節，料大致多雲，有幾陣雨及能見度較低，日間短暫時間有陽光及溫暖。天文台調高當日氣溫預測，至介乎20至27度，或打破1966年元宵節錄得的26.7度紀錄，成為最暖的元宵節；而現時第二暖的元宵節則為2010年錄得的26.2度。而天文台料上水、打鼓嶺等地區最高氣溫更高見29度。

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冷鋒周五到　一晚跌10度

天文台料一道冷鋒會在周五稍後殺到，周六（27日）大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥。氣溫介乎17至24度，與周五最高氣溫27度相比，即一日氣溫急降10度。

下周五（3月5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，代表雷鳴開始多，將昆蟲驚醒，象徵萬物更新，生機盎然，而習俗會「打小人」。天文台料今個驚蟄大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎19至24度。

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天文台料下周五（3月5日）「驚蟄」大致多雲，有一兩陣雨，市民或要雨中「打小人」。（資料圖片／李澤彤攝）

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