元宵節冷鋒到　周末迎季候風市區低見17度　「驚蟄」打小人遇雨天

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-25 12:53

明日（26日）是正月十五元宵佳節，天文台預測本港將迎來一道冷鋒，帶來多雲及有幾陣雨的天氣。隨後的東北季候風，會在周末帶來稍涼天氣，周六（27日）市區最低氣溫將降至攝氏17度。 踏入3月初本港仍有雨，天文台預測下周中，受季候風補充影響，天氣仍清涼，料二十四節氣的「驚蟄」（5日），初時有一兩陣雨，市民或要在雨中「打小人」，當日市區最高氣溫料升至24度。

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一道雲帶正覆蓋中國東南沿岸，本港今早灰沉沉一片。隨華中的氣壓正在上升，天文台預料一道冷鋒會形成，並在明日（即元宵節）稍後抵達華南沿岸，為佳節增添一份涼意，明日市區氣溫預料介乎20至25度，且大致多雲，有幾陣雨，能見度較低。

東北季候風會在周末為本港進一步帶來稍涼的天氣，料周六早上清涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫跌至17度，日間短暫時間有陽光及乾燥。隨季候風稍為緩和，下周初廣東沿岸日間天氣溫暖，料下周一及周二（3月1日及2日），市區最高氣溫將回升至25度，日間溫暖，部分時間有陽光。

受季候風補充影響，天文台預料下周中期廣東地區天氣轉涼，下周三（3日）市區最低氣溫回落至17度，早上清涼，大致多雲，有一兩陣雨，離岸風間中達6級，風勢頗大，市民將迎來陰涼的天氣。

天文台網頁截圖

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「驚蟄」或要雨中打小人

下周五是二十四節氣「驚蟄」，不少人會到銅鑼灣鵝頸橋「打小人」驅除霉運、趕走小人。天文台預測，當日大致多雲，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫達24度。