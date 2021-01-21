團體指去年二氧化氮仍超標75%　在家工作改善污染物濃度

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-21 19:01

健康空氣行動分析環保署2020年的空氣質素監測站數據，發現主要空氣污染物之一的二氧化氮雖較2019年下跌13%，但濃度仍達每立方米70微克，超出世界衞生組織及本港空氣質素指標75%。此外，屯門再度成為錄得最高污染水平的一般監測站，其兩款懸浮粒子的的年均水平均較其他一般監測站高。

環保健康空氣行動指，因應疫情令市民在家工作，發現巴士公司減少班次的時段，與污染物濃度出現較大跌幅的時間吻合。他們建議增設更多低排放區，擴大規管巴士以外車輛，並推動電動交通工具。

健康空氣行動分析環保署2020年的空氣質素監測站數據，發現二氧化氮雖較2019年下跌13%，但濃度仍達每立方米70微克，超出世界衞生組織及本港空氣質素指標。（資料圖片）

健康空氣行動指，去年本港主要空氣污染物水平，包括微細懸浮粒子（PM2.5）、可吸入懸浮粒子（PM10）及二氧化氮（NO2）的年均濃度均較2019年下跌。當中整體而言，PM2.5的跌幅最多，較去年下跌21%，而其路邊監測站錄得的濃度亦較去年下跌24%。而PM10及NO2則分別下跌16%及13%。

旺角錄得最高濃度二氧化氮

不過，健康空氣行動指路邊監測站的NO2年均濃度仍達每立方米70微克，超出世界衞生組織及本港空氣質素指標（AQO）限值75％，即上限為每立方米40微克。而當中旺角的路邊監測站錄得的NO2年均濃度超標最嚴重，每立方米達74微克，超標85%。

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去年4月污染物濃度跌幅最大

因應疫情爆發，政府及私人機構均安排員工在家工作，而巴士公司亦有調整班次。健康空氣行動根據運輸署的數據，發現去年1月至10月專營巴士乘客人次均較2019年下跌，當中4月的跌幅最大，達39%。而根據路邊監測站的數據，污染物濃度出現較大跌幅的時段與疫情大型爆發的時間大致吻合，相信是受惠於巴士班次減少，令路邊污染物水平得到改善。

健康空氣行動指污染物濃度出現較大跌幅的時段與疫情大型爆發的時間大致吻合，相信是受惠於巴士班次減少，令路邊污染物水平得到改善。(資料圖片)

健康空氣行動發現，屯門於去年再度成為錄得最高污染水平的一般監測站，其PM10及PM2.5的年均水平均較其他一般監測站高；至於葵涌及塔門分別錄得最高的NO2及臭氧水平。而本港去年的臭氧（O3）水平於一般監測站的年均濃度微跌，但路邊監測站的年均濃度仍維持在2011年有紀錄以來的最高位，即與2019年相同的每立方米32微克。

健康空氣行動促請當局在電動車普及化路線圖中，具體列明本港發展電動車的方向，重點發展電動商業車輛，包括引入更多電動巴士及小巴等。此外政府亦應制訂時間表，淘汰以化石燃料推動的車輛。他們又建議增設更多低排放區，擴大規管巴士以外車輛。此外，他們促請政府盡快完成《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，並於3年內提出具體改善方案；並應更新本港空氣質素指標（AQO），取消PM 2.5超標35次限制。