天文台料周六高見28度　近8年最暖「春分」　下周初轉涼最低17度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-17 12:15

受一股較潮濕的偏東氣流影響，未來兩三日本港日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧，至周六「春分」（20日）市區最高氣溫達攝氏28度，有機會成為近8年最暖的「春分」。 不過，天文台預料一股東北季候風會在下周日（21日）抵達廣東沿岸，本港入夜後天氣稍涼，翌日早上更變得清涼，市區最低氣溫跌至17度。其後數天部分時間有陽光，天氣稍回暖。

天文台：下午炎熱市區高29度

本港今日廣東沿岸普遍晴朗，同時一道雲帶正覆蓋中國東南沿岸，天文台表示，本港大致天晴，下午炎熱，市區最高氣溫升至29度，今晚漸轉多雲。

天文台預測，受一股較潮濕的偏東氣流影響，未來兩三日華南沿岸日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧，料本港周四及周五（18及19日）短暫時間有陽光，市區最高氣溫升至27度。

（天文台網站截圖）

春分當天市區最高達28度

本周六是二十四節氣的「春分」，天文台料當日部分時間有陽光，僅吹微風，早晚沿岸有薄霧，市區最高氣溫達28度。翻查資料，最暖的「春分」在2013年，當日市區最高氣溫達28.3度。若今次預測成真，將成近8年最暖的「春分」，僅次於2013及2010年記錄。

惟隨後一股東北季候風會在下周日抵達廣東沿岸，本港天氣較涼。天文台預測，當日大致多雲，初時有一兩陣雨，日間天色明朗，市區最高氣溫達26度，但晚上稍涼，或跌7度至19度。翌日早上清涼，且大致多雲，料市區最低氣溫進一步跌至17度。天文台預測，隨後數天部分時間有陽光，氣溫稍回升，近周末暫別陽光。

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