季候風下周初抵港　天文台下調預測　料下周一市區最低13度

時值冬末春初，天氣乍暖還寒。天文台預料一股季候風補充會在下周初抵達廣東，本港氣溫下降，天氣相當清涼，今日（17日）稍為修訂預測，料下周一（24日）市區（天文台尖沙咀總部）氣溫介乎13至18度，下限較昨日（16日）預測下調1度，新界再低2至3度。



▼2月13日 本港天色轉好▼



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明日「雨水」 天文台預測部分時間有陽光料

截至今日下午4時，天文台錄得市區最高21.9度，較昨日低3度。九龍城、黃大仙錄得的最高氣溫則分別爲24度及22.4度，也比昨日低數度；元朗公園錄得的最高氣溫爲25.6度，屬全港最高。

天文台表示，受東北季候風持續影響，華南沿岸未來數日風勢頗大，早上清涼。明日（18日）為二十四節氣的「雨水」，不過天文台預測部分時間有陽光，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，氣溫介乎16至19度，比今日稍涼；周三（19日）氣溫相若，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

天文台料一道雲帶會在本周中期覆蓋廣東沿岸，周四（20日）氣溫稍回升至介乎17至20度，其後逐漸回落1至2度，至本周六降至最低15度。

天文台2月17日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台網站）

料下周一氣溫進一步下降 介乎13至18度

一股季候風補充會在下周初抵達廣東，區內氣溫下降，天氣相當清涼。天文台料下周日（23日）市區氣溫介乎15至19度，吹東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，早晚清涼；下周一（24日）市區氣溫進一步下降，至介乎13至18度，比昨日預測低1度，部分時間有陽光，早上相當清涼，日間乾燥，相對濕度介乎50%至80%。其後兩日氣溫逐回升，至下周三（26日）日間重上20度。

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼

