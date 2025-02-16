天文台料乍暖還寒　周日市區最高25度有霧霾　料下周一回落至14度

尚有約兩星期就冬去春來（3至5月為本地春季），天文台周日（16日）錄得市區（天文台尖沙咀總部）錄得25.1度；九龍及新界北多處升至28度左右，打鼓嶺日夜溫差約14度。



不過這股「暖流」一日即逝，天文台預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南，周末至下周初該早晚清涼，預測下周一（24日）早上相當清涼，市區最低14度，新界再低2至3度。



九龍城、黃大仙錄得逾28度 打鼓嶺日夜溫度14度

天文台指周日廣東沿岸風勢微弱，而覆蓋該區的雲帶周日早上轉薄，在正午時分，本港多處地區的氣溫較昨日高4度或以上。天文台總部全日最高25.1度，而九龍城錄得28.3度，黃大仙也高至28.2度；大美督錄得28.6度為全港最高，而打鼓嶺也最高升至28.2，較早上14.3度高出近一倍。

2月16日截至晚上8時各區最高氣溫。(天文台圖片）

2月16日截至晚上8時各區最低氣溫。(天文台圖片）

霧霾天氣由日間延至晚上 周一局部地區能見度頗低

和暖加上相對濕度約90%，本港整日出現霧霾天氣，下午尤其嚴重，從維港一邊望向另一邊，仿佛有層輕紗，至晚上仍朦朧一片。

天文台指一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，預料現時影響華南的東北季候風會在周日晚至周一（17日）逐漸增強；周一料吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，早上部分時間多雲，局部地區能見度頗低，日間大致天晴及乾燥，氣溫介乎17至21度。

東北季候風補充本周後期殺到 周末起清涼

天文台料一道雲帶會在本週中期覆蓋廣東，本周二至五（18至21日）部分時間有陽光，惟周三早晚有一兩陣微雨；市區最低16度，日間回升至19至20度。

天文台2月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日氣溫回落，下周初清涼。(天文台圖片）

天文台預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南，周末至下周初該區早晚清涼，大致多雲，日間短暫時間有陽光，早晚清涼，周六（22日)起市區氣溫稍為下跌，至下周一（14日）早上相當清涼，介乎14至18度；新界再低2至3度，當中打鼓嶺料只有11度，屬寒冷級別。