天氣｜今日「雨水」大致天晴　早上清涼約16度　未來數日風勢頗大

今日（2月18日）為二十四節氣的「雨水」，天文台預測，本港今日早晚部份時間多雲，天氣清涼，最低約16度。日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。 天文台展望，未來數日風勢頗大，早上清涼。明日（19日）雲量較多。本周後期部份時間有陽光。下周初天氣相當清涼。



圖為截至2月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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受清勁至強風程度東北季候風影響

天文台指出，受東北季候風持續影響，華南沿岸未來數日風勢頗大，早上清涼。而一道雲帶會在本周中期覆蓋該區。預料一股季候風補充會在下周初抵達廣東，該區氣溫下降，天氣相當清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月18日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周末期間早晚清涼 下周一低至13度

根據天文台的九天天氣預報，明日（19日）大致多零，介乎16至19度，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。周四（20日）及周五（21日）短暫或部份時間有陽光，周四最低氣溫17度，翌日跌至最低16度。

周六（22日）及下周日（23日）均短暫或部份時間有陽光，早晚清涼，均介乎15至19度。下周一（24日）早上相當清涼，日間乾燥，進一步跌至13至18度之間。下周二（25日）及下周三（26日）均大致多雲，有一兩陣雨。其中下周二燉早上清涼，介乎15至19度；下周三回升至16至20度。