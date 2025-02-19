天氣｜今最低約16度　早晚有一兩陣微雨　未來數日風大及早上清涼

天文台預測，本港今日（2月19日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎16至19度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來數日風勢頗大，早上清涼。星期三（19日）雲量較多。本周後期部份時間有陽光。下周初天氣相當清涼。



圖為截至2月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初氣溫下降 天氣相當清涼

天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。料東北季候風將持續影響，華南沿岸未來數日風勢頗大，早上清涼。而一道雲帶會在本周中期覆蓋該區。預料一股季候風補充會在下周初抵達廣東，該區氣溫下降，天氣相當清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月19日清晨6時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周一最低跌至13度

根據天文台的九天天氣預報，明日（20日）及周五（21日）短暫或部份時間有陽光，均介乎17至20度。

周六（22日）大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光，介乎16至19度。下周日（23日）大致多雲，早晚清涼，最低氣溫跌至15度。

下周一（24日）早上相當清涼，日間乾燥，進一步跌至13至18度之間。下周二（25日）氣溫回升，但仍早上清涼，且稍後有一兩陣雨，料介乎15至19度。下周三（26日）及下周四（27日）均大致多雲及有驟雨。下周三回升至16至20度，翌日升至17至21度。