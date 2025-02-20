天氣｜今日風勢較大最低16度　日間短暫有陽光　周日稍後氣溫下降

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月20日）大致多雲，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎16至20度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，隨後一兩日風勢仍然較大，部份時間有陽光。星期日（23日）漸轉吹偏北風，稍後氣溫下降，星期一（24日）早上相當清涼。下周中期雲量增多，氣溫稍為回升。



圖為截至2月20日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日早上清涼 季候風下周中期緩和

天文台指出，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸早上清涼。一股季候風補充會在星期日抵達華南沿岸，星期一該區天氣相當清涼。預料季候風會在下周中期逐漸緩和，同時一道雲帶會為華南帶來幾陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月20日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周一低至13度 下周中期有陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（21日） 部份時間有陽光，介乎17至21度。 周六（22日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光，介乎16至19度。下周日（23日）大致多雲，稍後氣溫下降，最低跌至15度。

下周一（24日）早上相當清涼，日間乾燥，進一步跌至13至18度之間。下周二（25日）氣溫回升，但仍早上清涼，且稍後有一兩陣雨，料介乎15至19度。

下周三（26日）及下周四（27日）均大致多雲有陣雨。下周三回升至16至20度，翌日升至17至21度。下周五（28日）短暫時間有陽光，進一步回暖至18至22度之間。