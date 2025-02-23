天文台｜季候風補充殺到　周一轉冷跌至13度　分區或低至10度以下

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區及南海北部。本港地區今日（23日)天氣預測大致多雲，日間部分時間天色明朗。晚上天氣清涼。吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。展望周一（24日）早上市區最低氣溫跌至13度左右，新界地區再低一兩度，日間部份時間有陽光。而部份分區或會低至10度以下，市民要注意保暖。隨後一兩日大致多雲及有幾陣雨。本週中後期氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。



2月23日早上11時氣溫。(天文台網頁截圖)

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季候風補充周日抵達 下周中後期緩和

天文台指出，一股東北季候風補充會在今日（23日）影響華南沿岸，稍後本港氣溫下降，星期一早上相當清涼。受高空擾動影響，本週中期廣東有幾陣雨。預料一股潮濕的海洋氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區有薄霧，日間天氣溫暖。

▼天文台九天天氣預報▼



(天文台網頁截圖)

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周一低至13度 周二起連日有雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（24日）的北至東北風達到4至5級，後轉東風5級，離岸間中6級。部份分時間有陽光，日間乾燥。早上相當清涼，氣溫跌至13度，最高18度，部份地區或低至10度以下。

周二（25日）及周三（26日）大致多雲，有幾陣雨；至周四（27日）起開始回暖，沿岸會有薄霧，氣溫介乎17至23度。下周一（3月3日）進一步回暖至20至24度之間，大致多雲，有一兩陣雨。早晚沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光。