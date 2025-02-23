天文台發出寒冷天氣警告　預測周一市區跌至12度　新界再低一兩度

天文台預測明日（24日，星期一）早上市區（天文台尖沙咀總部）最低氣溫跌至12度左右，較今日下午預測下調1度，日間部份時間有陽光；新界地區再低一兩度，或會低至10度以下，市民要注意保暖。天文台今日（23日）晚上7時45分發出寒冷天氣警告，是近9年來，暫第三個最晚發出的一次。



▼2月8日 冬季季候風下天氣寒冷▼



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季候風補充周日抵達 本周中後期緩和

天文台指出，一股東北季候風補充在今日（23日）影響華南沿岸，稍後本港氣溫下降，星期一早上相當清涼，在隨後一兩日逐漸緩和。受高空擾動影響，本周中期廣東有幾陣雨。預料一股潮濕的海洋氣流會在接近周末至下周初影響廣東沿岸，該區有薄霧，日間天氣溫暖。

▼2月13日 本港天色轉好▼



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近9年第三最晚發出寒冷天氣警告

天文台今晚7時45分發出寒冷天氣警告。天文台資料顯示，2016年天文台曾在3月9日及24日發出寒冷天氣警告，此後除了2018年曾在3月發出（3月8日早上6時至9日上午11時生效），其他年份最遲都在2月尾發出，去年2月29日下午4時20分發出，生效至3月3日上午10時15分，2017年也在2月23日發出，時間為上午11時30（生效至2月27日上午7時15分），因此今次是近九年第三最晚發出的一次。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台2月23日晚上7時50分更新九天天氣報，下調2月24日最低氣溫預測1度，料市區低見12度。(天文台圖片)

新界氣溫低市區一兩度 北區打鼓嶺明早7時降至10度

天文台晚上7時50分更新九天天氣報，下調明日市區氣溫預測1度，料介乎12至17度，早上部分時間多雲及寒冷，日間漸轉天晴及乾燥；吹北至東北風4至5級，後轉東風5級，離岸及高地間中6級。自動分區天氣預報顯示，新界再低一兩度，北區打鼓嶺明早7時降至10度。

到周二（25日)起氣溫逐步回升，最低15度，早上清涼，天氣轉差，大致多雲，有幾陣雨。到周三及四（26及27日）仍有幾陣雨，周四日間短暫時間有陽光，氣溫回升至2字頭。

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



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本港由3月起進入春季，潮濕大霧日子重臨時。天文台預測本周五（28日）起至下周二（3月4日）早上或早晚沿岸有薄霧，間中有一兩陣微雨，日間氣溫回升至22至24度。