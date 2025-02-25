天氣｜今早清涼約14度　稍後有幾陣雨　周末期間或呈回南天氣

天文台預測，本港今日（2月25日）大致多雲。早上清涼，最低氣溫約14度；日間最高氣溫約18度。稍後有幾陣雨。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望， 明日（26日）有幾陣雨，早上清涼。本周後期氣溫逐步回升。周末期間潮濕及有薄霧，日間溫暖。



圖為截至2月25日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周後期氣溫逐步回升

天文台指出，東北季候風會在今明兩日影響廣東沿岸，該區早上持續清涼。同時，高空擾動會為該區帶來幾陣雨。隨著高空擾動遠離及受潮濕的海洋氣流影響，本周後期至下周初廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，該區氣溫下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月25日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二氣溫回落 驚蟄早上清涼

根據天文台的九天天氣預報，明日（26日）起至周六（3月1日）相對濕度最高均達95%，明日早上清涼、大致多雲及有幾陣雨，料介乎16至19度。周四（27日）起氣溫逐日回升，當日初時有一兩陣微雨，料在17至21度之間。

周六及下周日（2日）均大致多雲，早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧。周六料介乎19至23度；周日升至20至25度，當日相對濕度最高達100%。

下周一（3日）相對濕度最高仍達100%，料早晚沿岸有霧、稍後有一兩陣雨，最低氣溫仍有20度。下周二（4日）氣溫回落，最低跌至17度，與下周三（5日）均大致多雲，有幾陣雨。 下周三為二十四節氣的驚蟄，料當日早上清涼，全日介乎16至20度。