抽濕機出動｜潮濕回南天到 周末起回暖濕度達100% 下周中又翻風
撰文：譚皚璧
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天文台預測，東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，本港早上持續清涼。同時，高空擾動會為該區帶來幾陣雨。隨着高空擾動遠離及受潮濕的海洋氣流影響，本周後期至下週初廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，日間溫暖，下周日（3月2日）濕度更高達100%。預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，本港氣溫再次下降。
▼2月8日 冬季季候風下天氣寒冷▼
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季候風影響廣東沿岸 本周後期氣溫漸回升 周末潮濕有霧
天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區及南海北部。本港地區下午及今晚天氣大致多雲。下午部分時間有陽光及乾燥。吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。
展望未來一兩日早晚清涼及有幾陣雨。本週後期氣溫逐步回升。週末期間潮濕及有薄霧，日間溫暖。
▼2月13日 本港天色轉好▼
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▼天文台九天天氣預報▼
新界氣溫低市區一兩度 北區打鼓嶺明早7時降至10度
天文台早上11時30分更新九天天氣報，周二及周三大致多雲，有幾陣雨，早上清涼，氣溫料介乎15至19度。周四及周五回氣溫回暖，介乎17、18至21、22度，日間短暫時間有陽光。
到周末（3月1日)起氣溫進一步回升，最低也有19度，早晚有一兩陣雨，沿岸有薄霧，相對濕度介乎80至95%。周日及下周一（3月2日及3日）天氣更加潮濕，相對濕度最高達100%，氣溫最高25度。至下周二及周三（3月4日及5日），氣溫又開始下降，最低只有16度。
▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼
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