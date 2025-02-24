天氣｜寒冷警告生效　今早多區低於12度　未來一兩日有幾陣雨

寒冷天氣警告已經生效。天文台今晨（2月24日）指出，東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，本港今早多處地區氣溫降至12度或以下。天文台預測，本港今早部份時間多雲及寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度。日間漸轉天晴及乾燥，最高氣溫約17度，相對濕度最低約55%。吹和緩至清勁北至東北風，稍後東風逐漸增強。



截至今晨5時50分，天文台錄得13.1度。多區均在12度以下，其中觀塘11.8度、九龍城僅11.5度，大埔11.7度、上水11.6度；全港以大帽山5.1度最為低溫。天文台展望， 未來一兩日大致多雲及有幾陣雨。本周中後期氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。



圖為截至2月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風將逐漸緩和

天文台指出，東北季候風會在今早為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，並在隨後一兩日逐漸緩和。受高空擾動影響，本周中期廣東有幾陣雨。預料一股潮濕的海洋氣流會在接近周末至下周初影響廣東沿岸，該區有薄霧，日間天氣溫暖。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月24日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明起多日有陣雨及微雨 連日濕度最高均達95%

根據天文台的九天天氣預報，明日（25日）仍早上清涼，與周三（26日）均大致多雲，有幾陣雨。明日起至下周二（3月4日），相對濕度最高均達95%，明日料介乎15至18度，之後氣溫逐日回升。其中周四（27日）初時有一兩陣微雨。

周六（3月1日）及下周日（2日）均早晚有一兩陣微雨，及沿岸有薄霧。 周六料最低19度；周日升至最低20度。下周一（3日）及下周二均大致多雲及有陣雨，均介乎20至23度。