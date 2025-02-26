天氣｜今日多雲有幾陣雨　早上清涼約15度　周末至下周一潮濕溫暖

東北季候風正影響廣東沿岸，同時與高空擾動相關的雲雨帶正覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月26日）大致多雲，有幾陣雨。早上清涼，最低氣溫約15度。日間最高氣溫約19度。吹和緩東至東北風。天文台展望，未來一兩日氣溫逐步回升。周末至下星期一（3月3日）潮濕及有霧，日間溫暖。



圖為截至2月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周中期顯著轉涼及有雨

高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來幾陣雨。隨著高空擾動遠離及東北季候風在未來一兩日逐漸被潮濕的海洋氣流取代，本周後期至下周初廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，早晚有霧，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，該區天氣顯著轉涼及有雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月26日清晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二氣溫回落 驚蟄早上清涼有幾陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（27日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，料介乎17至21度。周五（28日）及周六（3月1日）相對濕度最高均達95%， 均大致多雲及沿岸有薄霧，其中周六早晚有一兩陣微雨，氣溫最低為18及19度，最高有22及23度。

下周日（3月2日）至下周二（4日）相對濕度最高均達100%，下周日及下周一（3月3日）均有霧及有雨，日間溫暖、短暫或部份時間有陽光，介乎20至25度。

下周二天氣轉涼、有幾陣驟雨，最低跌至17度，與前一天最高相差8度。與下周三（5日）為二十四節氣的驚蟄，與下周四（6日）均大致多雲，有幾陣雨，早上清涼，料介乎16至19度。