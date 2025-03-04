天氣｜今日有驟雨雷暴最高25度　晚上迎冷鋒　周五低見13度

天文台今日（3月4日）指出，高空擾動正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料在今晚橫過沿岸地區。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時沿岸有霧，相對濕度最高達95%。日間部份時間天色明朗，氣溫介乎19至25度。稍後局部地區有雷暴。吹微風，晚上轉吹和緩東北風。



天文台展望，本周中後期氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近周末市區最低氣溫在13至14度左右，新界部份地區寒冷。周末期間早上仍然相當清涼，短暫時間有陽光。



▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



未來兩三日逐步降溫

天文台指出，一道冷鋒會橫過廣東沿岸。受隨後的東北季候風及其補充影響，未來兩三日華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近周末相當清涼，而周末期間天色較為明朗，但早晚仍然清涼。預料季候風會在下周初稍為緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月4日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月28日 天水圍公園梅花開▼



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驚蟄轉涼有幾陣雨 周四早晚清涼最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（5日）為二十四節氣的驚蟄，料多雲及有幾陣雨，天氣轉涼，介乎17至20度，相對濕度最高95%。

周四（6日）至周六（8日）均多雲有陣雨，其中周四早晚清涼，跌至最低14度、 最高18度。周五（7日）更低見13度，與周六均早上相當清涼，周六最低料14度。下周日（9日）仍大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼，氣溫介乎15至19度。

下周一（10日）至下周三（12日）均有陣雨，氣溫逐日回升。從下周一最低17度，逐日升至下周三的19度。