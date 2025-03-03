天氣｜初雷報到！天文台料將出現今年首場雷暴：有機會今晚已驟雨

溫暖潮濕的海洋氣流在過去一兩日逐漸影響廣東沿岸地區。



本港3月2日有霧，多處地區的能見度曾降至1000米以下（見下方圖輯圖一），而日間天氣相當溫暖，多區氣溫上升至27度或以上。

3月2日一場大海霧由下午延續至晚上，維港晚上濃霧，船上的燈光更迷離。（何瑞芬攝）

霧多在春季二月至四月間出現，隨當季水汽多少影響厚薄程度。在接近地面的空氣冷卻至某程度時，空氣中的水氣便會凝結成細微的水滴懸浮於空中，使地面水平的能見度下降，這種情況亦被稱之為「霧」。（資料圖片）

星期二出現雷暴機會較高 本週中至後期氣溫逐步下降 點圖放大看相關圖片：

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預料潮濕有霧及相當溫暖的天氣會在今（3日）維持，而本港天氣將會在星期二有明顯變化。一道冷鋒會橫過廣東，同時受高空擾動影響，該區天氣將變得不穩定，會出現今年首場較明顯的降雨並有雷暴（圖二）。

現時電腦模式對強降雨區的位置仍有分歧，部分電腦模式（圖三）預測高空擾動位置較南，較強降雨區亦在珠江口附近，但亦有一些電腦模式預測高空擾動位置較北，因而強降雨集中在廣東內陸。此外，高空擾動的移動速度亦為降雨開始的時間帶來變數，本港有機會在星期一晚上已出現驟雨及雷暴。然而根據主流電腦預測，星期二出現顯著降雨及雷暴的機會較高。

預料受冷鋒隨後的東北季候風及其補充影響，本週中至後期本港有幾陣雨，氣溫亦會逐步下降，現時評估接近週末會降至14度左右，若降雨較為頻密及持續，降溫幅度可能更大，新界部分地區可達寒冷水平（圖四）。踏入初春，冷暖氣團不斷相互角力。當冷空氣勢力較強，暖濕氣團南撤時仍會出現較涼，甚至是寒冷天氣，華南或出現「倒春寒」現象。

總括而言，本港天氣在未來數日將出現明顯變化。明日仍然潮濕有霧，日間相當溫暖，晚上有幾陣驟雨。預料星期二會出現今年首場較明顯降雨及有雷暴，早上部分地區雨勢可能較大。隨後兩三日有幾陣雨，氣溫會逐步下降至相當清涼水平，新界部分地區寒冷。市民星期二（3月4日）上班上學前請帶備雨具，並留意天文台的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的天氣推送通知。

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原文：初雷報到．乍暖還寒 作者：麥佩緹、黃家興、謝鈞澍