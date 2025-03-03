清遠下冰雹了！廣東將｢垮塌式｣降溫　迎今年首次強對流天氣

《南方日報》報道，3月3日中午起，強冷空氣自北向南影響廣東，多地發布冰雹預警，未來幾日各地將出現一次較大幅度降溫氣溫，並且將迎來今年首次強對流天氣。



廣東下冰雹。（清遠日報）

廣東下冰雹。（清遠日報）

清遠市清城區在上午10時許發佈冰雹橙色預警。3月3日10時20分，東城街道江陂洞村，下起了短暫的冰雹。11時許，有網友在清遠清城區一學校內拍攝到下冰雹的景象。11時許，肇慶封開縣長安鎮已下起冰雹。

冰雹預警。（南方都市報）

廣東下冰雹。（肇慶頭條）

據 @中國天氣 消息，今天（3月3日）起，南方各地將迎來「垮塌式」降溫。隨着新一股強冷空氣3月3日抵達，廣東升溫進程結束，各地將出現一次較大幅度降溫，並且將迎來今年首次強對流天氣。

全國降溫預報圖。（中央氣象台）

預計，北方強冷空氣前鋒3日下午到達粵北，半夜到達廣州市區，4日上午到達南部沿海，6日冷空氣繼續補充影響。

受其影響，廣東中北部市縣過程平均氣溫下降7～10℃，南部市縣下降5～7℃。3日白天到4日粵北和珠江三角洲市縣有中到大雨局部暴雨，並伴有雷電、局地小冰雹和8級左右短時大風。

廣東迎來今年首次強對流天氣。（廣東天氣）

深圳天氣預報

預計3日多雲間陰天，天氣暖濕有（輕）霧，局地有零星小雨，氣溫20-27℃；

3日夜間至4日受冷空氣和切變線的影響，深圳市有一次雷雨過程並伴有7級左右短時大風，局部可達大雨或暴雨，氣溫下降，天氣明顯轉涼；

5日至7日持續陰雨天氣，氣溫11-18℃，日溫差小，體感陰冷；

8日至9日多雲到陰天，氣溫小幅回升。