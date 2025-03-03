天文台發特別天氣提示：今晚午夜天氣轉差　周二大雨及局部雷暴

天文台今日（3日）中午發出特別天氣提示，指位於華中的冷鋒正逐漸向南移動，此外與高空擾動相關的驟雨及強雷暴正影響廣東內陸，預料今晚接近午夜珠江口一帶天氣會轉為不穩定，明日（4日）本港將出現今年首場較明顯的降雨，局部地區有雷暴，提醒市民明早上班上學前請留意最新天氣報告。



天文台今早指出，高空擾動會在明日為華南帶來驟雨及雷暴，同時一道冷鋒會橫過廣東沿岸。受隨後的東北季候風及其補充影響，隨後兩三日華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近周末相當清涼，而周末期間天色較為明朗，但早晚仍然清涼，預料季候風會在下周初稍為緩和。

天文台3月3日上午11半更新九天天氣預報，未來一周天氣可謂「波譎雲詭」。（天文台圖片)

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天文台預測今日大致多雲，沿岸有霧，下午部分時間有陽光及相當溫暖，市區（尖沙咀天文台總部）氣溫會再度上升至27度，料平今年最高氣溫紀錄。明日由吹微風2級漸轉東北風4級，多雲、有驟雨及局部地區有雷暴，能見度較低，氣溫介乎18至23度，較今日最高氣溫低9度。

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