驚蟄天氣｜今日多雲有一兩陣雨　晚上跌至約18度　明日低見14度

今日（3月5日）為二十四節氣的驚蟄，天文台指出，與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸地區。天文台預測，本港今日大致多雲，有一兩陣雨，相對濕度最高達95%。天氣稍涼，日間氣溫徘徊在22度左右，晚上最低氣溫約18度。吹輕微至和緩東北風，晚上風勢增強。



天文台展望，未來一兩日早晚相當清涼及有幾陣雨，星期五（7日）市區最低氣溫在13度左右，新界部份地區寒冷。周末至下周初氣溫逐漸回升。



圖為截至3月5日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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下周中期受潮濕海洋氣流影響

天文台指出，受東北季候風及其相關的廣闊雲帶影響，未來一兩日華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，本周後期廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。預料季候風會在下周初被偏東氣流取代，該區氣溫逐漸回升，天色較為明朗。而潮濕的海洋氣流會在下周中期影響沿岸地區。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月5日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



周五最低13度 至周日仍早上清涼

根據天文台的九天天氣預報，明日（6日）多雲及有幾陣雨，早晚清涼，介乎14至18度。周五（7日）及周六（8日）均有雨及早上相當清涼，周五跌至13至16度、周六稍為回升至14至19度。下周日（9日）仍早上清涼，料大致多雲，日間部份時間天色明朗，氣溫進一步回升至16至20度。

下周一（10日）早晚有一兩陣微雨，料介乎18至22度。下周二（11日）至下周四（13日）均料有霧，其中下周二及周三（12日）料日間溫暖，介乎20至24度，下周四最低氣溫稍為回落至19度。