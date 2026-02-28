相對濕度達100%？冷氣機可代替抽濕機？天文台揭一情況濕氣反暴增

近日本港天氣潮濕，天文台指今日（2月28日）相對濕度可高達 100%，今早多處地區錄得超過 10 毫米雨量。隨著偏東氣流被一股潮濕偏南氣流取代，明日及星期一華南早晚沿岸有霧。

回南天一到，牆壁「流汗」，地板濕滑，家家戶戶都在與潮濕搏鬥。許多人習慣開冷氣抽濕，以為這樣就能解決問題，但香港天文台提醒，開冷氣抽濕雖然可行，但在關掉冷氣後開窗通風可能讓濕氣不減反增，甚至讓室內環境變得更糟！



日出康城的高樓大廈被雲霧掩蓋（Winnie Lam提供照片）

回南天代表風向的變化

天文台早前在其YouTube頻道發佈一條新影片，向大眾解釋回南天的原理和面對潮濕天氣的解決方法，天文台表示回南天是形容風向的變化，香港冬天主要受東北季候風影響，空氣一般較為寒冷和乾燥，而到了春天，東北季候風稍為緩和時，有時便會轉吹溫暖潮濕的偏南風，當建築物溫度仍然處於東北季候風時的冷卻狀態，而春天的偏南風會將海洋溫暖潮濕的空氣帶上岸，因此當牆身、地板或天花板的表面溫度低於空氣的露點溫度，即水結開始凝結的溫度，就會出現出水的情況。

冷氣機可以代替抽濕機？可以開窗嗎?

隨著回南天的來襲，潮濕天氣成為香港市民的頭號敵人，許多家庭選擇開啟冷氣的抽濕功能來應對，雖然短期內有效，卻可能帶來意想不到的反效果。香港天文台表示，冷氣抽濕亦會降低家中物品的溫度，在關掉冷氣重新開窗通風後，室外的濕氣再次入屋，水氣就更容易凝結在物品表面，牆身出水的情況有機會更加嚴重，導致室內濕度不降反升，因此天文台建議，在潮濕天氣開抽濕機是一個較好的方法，亦可關窗避免濕氣進入家中。

《家族榮耀》劇照

影片一出後隨即部份網民留言回應，大部份網民認為影片內容實用又有趣，「輕鬆好笑又學到知識」、「非常成功有用的影片」、「拍得好好呀，以有趣幽默嘅方式去講深奧嘅氣象知識」、「喜歡氣象冷知識的表達方法，每次都睇得好開心，又學到知識」。

資料來源：天文台-氣象冷知識