2月平均氣溫17.3度屬正常值　雨量少33%　最冷最熱相差13.9度

天文台公布2月天氣概況，指今年2月本港平均氣溫為攝氏17.3度，與正常值17.1度相若，二月「最冷一天」是2月8日早上錄得的11.5度，最熱則為2月28日錄得的25.4度，兩者相差13.9度。全月總雨量為26.1毫米，較正常值38.9毫米少約33%；今年首兩月累積雨量為30.3毫米，只有同期正常值72.1毫米的約百分之42%。



天文台指今年2月本港平均氣溫為攝氏17.3度，與正常值17.1度相若。（周令知攝）

天文台回顧上月天氣，指受一股較為潮濕的偏東氣流影響及隨着一道雲帶覆蓋廣東沿岸，2月首兩天本港大致多雲，2月1日早上有幾陣雨，翌日早上沿岸有薄霧；一道冷鋒於2月3日早上橫過沿岸地區並為本港帶來一兩陣雨，受與其相關的東北季候風影響，隨後兩天普遍晴朗，至2月4日早上寒冷，隨着一道雲帶逐漸覆蓋華南，2月5日下午及翌日雲量增多。

2月8日全月最低11.5度 2月8日至9日相對濕度降至40%

天文台稱，一股強烈冬季季候風於2月7日逐漸影響廣東沿岸，並於隨後三天為本港帶來寒冷及乾燥的天氣；天文台氣溫於2月8日早上下降至全月最低的11.5度，而2月8日至9日本港大部分地區的相對濕度下降至40%以下。

隨着與位於南海南部的廣闊低壓區相關的雲帶於2月11日下午靠近沿岸地區日隨後四天本港大致多雲及有幾陣雨；2月12日本港大部分地區錄得超過10毫米雨量，當日亦有幾陣霧，橫瀾島的能見度曾下降至200米左右。

至月中、2月16日早上本港大致多雲及有一兩陣微雨，但隨着覆蓋廣東沿岸的雲帶逐漸轉薄，日間轉為天晴溫暖；受東北季候風影響，2月17日至18日持續普遍晴朗；受一道覆蓋華南沿岸的雲帶影響，隨後5天雲量增多，而2月22日至23日有一兩陣雨。

高空擾動遠離及海洋氣流影響 2.28天文台氣温全月最高25.4度

天文台提到，受一道與高空擾動相關的雲雨帶影響，2月25日至26日本港天氣轉為大致多雲及有一兩陣雨；隨着高空擾動遠離及一股海洋氣流逐漸影響本港，2月27日至28日日間大致天晴，28日日間溫暖，下午天文台氣溫上升至全月最高的25.4度。

月內沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現，但曾在2月3日、7日及23日三度發出寒冷天氣警告，其中7日下午4時20分發出的警告，一直維持至10日早上9時45分，即接近3天時間。