天文台料冷鋒今晚殺到　一夜跌9度　「倒春寒」一區周五最低10度

不要把冬天衫太早放回衣櫃！天文台今日（4日）表示，一股位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，預料在今晚橫過沿岸地區，明日（5日）天氣轉涼，市區（尖沙咀天文台總部）最低氣溫攝氏18度，較今日日間最高27度，下跌9度。



至於本周後期，天文台指，受東北季候風及其相關的廣闊雲帶影響，廣東沿岸相當清涼，預測本周五（7日）本港最低氣溫更進一步下降至13度，而北區打鼓嶺當日早一更跌至10度。



市區今日最高27度 明日最低18度

截至今午近7時，天文台錄得市區氣溫最高27度，平了今年最高氣溫紀錄；與高空擾動相關的驟雨正影響珠江口一帶，不過全港各區，日間時間都無雨。天文台又指，一股位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，預料在今晚橫過沿岸地區，本港大致多雲，有一兩陣驟雨，初時沿岸有霧。

天文台又指，受東北季候風及其相關的廣闊雲帶影響，未來兩三日華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，本週後期廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。明日天氣稍涼，氣溫介乎18至21度，吹輕微至和緩偏南風，晚間風勢增，漸轉吹東北風。

根據九天天氣預報，周五本港氣溫進一步下降，最低只有13度。（天文台圖片）

根據自動分區天氣預報，周五早上新界多區只有約11、12度的寒冷水平，打鼓嶺最低僅10度。（天文台圖片）

下周三相對濕度又將升至100%

根據九天天氣預報，天文台預計周四早晚清涼，氣溫介乎14至18度，至周五本港氣溫進一步下降，最低只有13度。而根據自動分區天氣預報，當日早上新界多區只有約11、12度的寒冷水平，打鼓嶺最低僅10度。

天文台又預料，季候風會在下週初被偏東氣流取代，該區周末至下周初氣溫逐漸回升，天色較為明朗。不過，「倒春寒」之後，抽濕機或又要出動，因為潮濕的海洋氣流會在下周中期影響沿岸地區，下周三（12日）相對濕度最高可達100%。

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