驚蟄天氣｜季候風影響未來一兩日有雨清涼　周五13度下周回暖潮濕

今日（3月5日）為二十四節氣的驚蟄，天文台指，東北季候風正影響廣東。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。今日大致多雲，有一兩陣雨。天氣稍涼。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望 ：未來一兩日早晚相當清涼及有幾陣雨，星期五市區最低氣溫在13度左右，新界部分地區寒冷。周末至下周初氣溫逐漸回升。



▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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下周中期受潮濕海洋氣流影響 氣温回升有霧

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東，該區氣溫逐步下降。同時，一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨。本周後期廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。隨著季候風在下周初被偏東氣流取代及覆蓋廣東的雲帶逐漸轉薄，該區氣溫逐步回升，天色較為明朗。預料一股海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月5日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



根據天文台的九天天氣預報，明日（6日）多雲及有幾陣雨，介乎14至18度，早晚相當清涼。周五（7日）及周六（8日）均有雨及早上相當清涼，周五跌至13至16度、周六稍為回升至14至20度。下周日（9日）部份時間天色明朗，氣溫進一步回升至16至21度。

下周一（10日）短暫時間有陽光，料介乎18至23度。下周二（11日）至下周四（13日）均有霧，其中下周二及周三（12日）料短暫時間有陽光及溫暖，最低20、21度，最高25度，下周四氣溫介乎20至24度。下周五(14日)有幾陣驟雨，初時能見度低，氣温稍回落至19度至23度。下周二至下周五，相對濕度均介乎75%至100%。