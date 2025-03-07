寒冷天氣｜今早雨勢較頻密　新界多區低於11度　明早仍較低溫

寒冷天氣警告生效。天文台今晨（3月7日）指出，受東北季候風影響，華南天氣寒冷，本港今早氣溫普遍降至12度左右。另外，一道廣闊雲帶亦為廣東帶來有雨的天氣。天文台預測，本港今日多雲，有幾陣雨，早上雨勢較為頻密，天氣寒冷。日間最高氣溫約15度。吹和緩至清勁北至東北風，初時高地間中吹強風。



截至今晨5時50分，天文台錄得13度。多區均在12度以下，其中觀塘11.8度、九龍城11.5度。新界多區不足11度，其中大埔10.7度、上水10.4度、打鼓嶺10.1度；全港以大帽山6.7度最為低溫。天文台展望，明日（8日）早上氣溫仍然較低，下周初氣溫逐漸回升，天色較為明朗。



圖為截至3月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月8日 冬季季候風下天氣寒冷▼



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▼3月2日 霧鎖維港掀拍攝潮▼



下周中期潮濕溫暖 後期再迎東北季候風

天文台指出，東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東，該區天氣寒冷。同時一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨。

隨著季候風在下周初被偏東氣流取代及覆蓋廣東的雲帶逐漸轉薄，該區氣溫逐步回升，天色較為明朗。而一股溫暖的海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣。預料東北季候風會在下周後期影響華南，該區氣溫下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港掀拍攝潮▼



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下周初氣溫逐步回升 下周三至五濕度達100%

根據天文台的九天天氣預報，明日（8日）早上仍相當清涼，及有一兩陣微雨，下午部份時間有陽光，氣溫介乎13至18度。周日（9日）短暫時間有陽光，氣溫回升至16至21度。

下周一（10日）短暫時間有陽光，最低氣溫升至18度。下周二（11日）日間溫暖，與周三（12日）均有微雨及沿岸有薄霧。其中下周二相對濕度料有95%，料介乎20至25度。

下周三至下周五（14日）相對濕度均高達100% ，其中周三及周四（13日）料有21至25度；下周五有幾陣驟雨，氣溫回落至19至23度。下周六（15日）有幾陣雨，料介乎17至23度之間。