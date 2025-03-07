寒冷天氣｜明早相當清涼最低13度　下周初回暖　惟後期氣温再下降

寒冷天氣警告仍生效。天文台表示，東北季候風正影響華南。一道廣闊雲帶亦為廣東帶來有雨的天氣。正午時分，本港今日(7日)多處地區氣溫維持在12、13度。有一兩陣雨。展望：明早氣溫仍然較低。隨後一兩日氣溫逐漸回升，天色較為明朗。下周中期漸轉溫暖潮濕，沿岸有霧。



寒冷天氣警告於3月7日早上仍然生效。（夏家朗攝）

天文台表示，受東北季候風影響，明日(8日)廣東沿岸氣溫仍然較低。隨著覆蓋該區的雲帶逐漸轉薄以及季候風被偏東氣流取代，隨後一兩日天色較為明朗，氣溫逐步回升。而一股海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來溫暖潮濕的天氣。預料另一股東北季候風會在下周後期影響華南，該區氣溫再度下降及有幾陣驟雨。

截至今晨5時50分，天文台錄得13度。多區均在12度以下，其中觀塘11.8度、九龍城11.5度。新界多區不足11度，其中大埔10.7度、上水10.4度、打鼓嶺10.1度；全港以大帽山6.7度最為低溫。

至早上11時，天文台錄得13度。新界多區均在11度，包括天水圍、上水，打鼓嶺，大埔，另外，天水圍，沙田，愉景灣，東涌錄得12 度。

圖為天文台今早(7日)11 時錄得各區的氣温。(天文台網頁截圖)

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天文台於3月7日上午11 時30分的九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

明日仍寒冷周日回升至16度 下周三及周四濕度達100%

根據天文台的九天天氣預報，明日（8日）大致多雲。早上相當清涼及有一兩陣微雨。下午部分時間有陽光。氣温介乎13至18度。下周日（9日）短暫時間有陽光，氣温回升至16至21度。

下周一（10日）及周二（11日）均短暫時間有陽光，氣溫再逐步回升至18度。下周二相對濕度料有95%，氣温再升至20至25 度。晚上有一兩陣微雨。

下周三（12日）及下周四(13日) 均沿岸有霧及有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光及温暖，介乎21至25度。相對濕度更高達100%。下周五（14日）起連續三日，均大致多雲有雨，氣温再度下跌。下周五介乎19至23度。至下下周日(16日)，最低氣温又降至16度，最高22 度。

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