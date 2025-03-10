天氣｜今日最高23度　未來數日亦日間溫暖　本周中後期潮濕有霧

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，天文台預測，本港今日（3月10日）大致多雲。早上最低氣溫約17度，日間部份時間有陽光及溫暖，最高氣溫約23度。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間溫暖。本周中後期天氣潮濕及沿岸有霧。



圖為截至3月10日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風會料周末抵達 下周初轉涼及乾燥

天文台指出，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和，今明兩日該區氣溫回升，部份時間有陽光。受海洋氣流影響，本周中期沿岸地區溫暖潮濕及有霧，而一道雲帶會在本周後期為廣東內陸帶來驟雨。預料一股東北季候風會在星期六抵達華南，下周初該區天氣轉涼，天色好轉，日間乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月10日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周三至周六濕度95%或以上 周日跌至15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）部份時間有陽光，日間溫暖，料19至24度。周三（12日）起至周六（15日）相對濕度均達95%或以上，其中周四更達100%。連日大致多雲、有微雨或陣雨，周三及周四日間溫暖、沿岸有霧，周五則初時能見度頗低，連日最低20或21度，最高在23度至26度。

周六（15日）氣溫稍微回落，當日大致多雲，有幾陣驟雨，料在18至23度之間。下周日（16日）至下周二（18日）均早晚清涼，同介乎15至20度。其中周日下午部份時間乾燥，下周一（17日）相對濕度跌至70%。