晾衫｜用抽濕機乾衫？3招快乾無霉味　出風口距離、角度都要考慮

下雨天不能在露台曬衣服，不少人會利用抽濕機在室內晾乾衣物。對此，台電提醒3大要點需留意，並分享一個方法，能讓衣服更快變乾。



這樣使用抽濕機，可令衣物更快變乾：（按圖了解）



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下雨天衣服曬不乾怎麼辦？台電教3招抽濕機乾衣方法

1. 注意衣物擺放位置

「使用抽濕機幫助衣服晾乾不是擺了就好。」台電表示，要先觀察抽濕機的風向設計，基本上是在出風口距離一米內，左右擺動2米以內的區域是最好的乾衣區域；若抽濕機的出風口是往正上方，也不要把衣服晾掛在抽濕機正上方的區域，以免衣物掉落遮住出風口，會有散熱不良的風險。

2. 注意抽濕機擺放位置

台電說明，在室內抽濕首重循環，把門窗關上，並把抽濕機擺放在空氣對流的中心位置，不然即使一直開着，抽濕效果也有限。抽濕機與牆面的距離至少要50厘米，且與窗簾等物品保持距離，避免有其他物品覆蓋出風口。另要定期清理濾網，也盡量避免在家中無人時，長時間連續使用。

3. 可用循環扇、電風扇加強空氣循環

台電建議，可在室內抽濕時，搭配循環扇、電風扇一起使用，因在小空間可加強對流，讓衣服更快變乾；在大空間也能方便把較乾的空氣送到遠處，提升整體室內空間的舒適度。

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台電也針對抽濕機的使用安全，列出7點注意事項：

1. 檢查抽濕機是否為經濟部標檢局公告召回機種，若是，建議停止使用並報修

2. 依照產品說明書使用及保養，避免錯誤使用方式造成機器損壞或發生危險

3. 避免沒人在或睡覺時使用，用完或外出記得確實關閉電源並拔下插頭



4. 平穩擺放抽濕機，保持周圍環境通風，不要在衣櫥更衣間等密閉空間使用，啟動乾衣模式時，也避免衣物掉落擋住出風口

5. 定期清理濾網能降低機器負荷，也可提高運轉效率

6. 故障時送到廠商指定維修站，建議別自行拆開修理

7. 購買時注意是否貼有商品安全標章，優先選擇節能不耗電的機種，民眾可至節能標章網站查詢



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：下雨天衣服曬不乾怎麼辦？台電教3招除濕機乾衣方法，室內晾衣快速無霉味】