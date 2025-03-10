天氣｜未來數天陽光温暖　中後期微雨潮濕　下周一氣温又跌至14度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，天文台預測，本港今日（3月10日）部分時間有陽光，日間温暖。展望未來兩三日部份時間有陽光，日間溫暖。本周中後期天氣潮濕及沿岸有霧。



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冷鋒料周六抵達帶來驟雨 下周初天氣轉涼

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來兩三日逐漸緩和並被一股海洋氣流取代，該區日間溫暖，本週中後期潮濕有霧。預料一道冷鋒會在星期六橫過華南並為該區帶來驟雨，受隨後的乾燥東北季候風影響，下周初華南沿岸天氣轉涼，天色好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月10日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周三至周六濕度95%或以上 周日跌至15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）部分時間有陽光。日間溫暖。介乎19至24度。周三（12日）起至周六（15日）相對濕度均達95%或以上，其中周四、周五更達100%。連日大致多雲、有一兩陣微雨，周三及周四日間溫暖、沿岸有霧，周五則初時沿岸有，連日最低20或21度，最高在23度至26度。周六（15日）氣溫稍微回落，當日大致多雲，有幾陣驟雨，氣温料在18至24度之間。

下周日（16日）至下周三（19日）均早晚清涼，天氣乾燥，下周日氣温介乎15至20度。下周一（17日）跌至14至19度，相對濕度最低跌至45%。其後兩天，氣温維持在15至20度。