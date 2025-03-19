天氣｜明早仍清涼乾燥　下周一至周三料日間炎熱　最高氣温達28度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣。天文台預測今日(19日)天晴。日間非常乾燥。吹和緩東至東北風。展望未來一兩日早上清涼，大致天晴及乾燥。周末期間氣溫回升。下周初至中期日間相當溫暖。根據天文台最新的九天天氣預報，下周一至三均日間炎熱，最高氣温高達28度。



▼2月13日 本港天色轉好▼



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周末期間氣溫回升 日間相當温暖

天文台表示，受乾燥的東北季候風持續影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風逐漸緩和，周末期間廣東地區氣溫進一步回升，日間相當溫暖。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部分地區能見度較低。

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月19日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

根據天文台的九天天氣預報，明日（20日）早上清涼，介乎16度至23度。隨後數天均天晴及日間乾燥。周六(22 日)及下周日(23日) 相當温暖。氣温逐日上升，下周日吹微風，介乎19至27度。

下周一(24日）至下周三（26日）天晴，日間炎熱，局部地區能見度較低。一連三日最低氣温由20度逐日升至22度，而最高氣温均高達28度。

下周四（27日）短暫時間有陽光，日間相當溫暖，有一兩陣驟雨，最低22 度，最高氣温稍微回落至27度，下周五(28日)轉吹東至東北風，短暫時間有陽光、有幾陣驟雨。氣温回落至介乎20至25度。