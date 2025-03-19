天氣｜明早仍清涼乾燥 下周一至周三料日間炎熱 最高氣温達28度
撰文：陶嘉心
出版：更新：
乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣。天文台預測今日(19日)天晴。日間非常乾燥。吹和緩東至東北風。展望未來一兩日早上清涼，大致天晴及乾燥。周末期間氣溫回升。下周初至中期日間相當溫暖。根據天文台最新的九天天氣預報，下周一至三均日間炎熱，最高氣温高達28度。
▼2月13日 本港天色轉好▼
+3
周末期間氣溫回升 日間相當温暖
天文台表示，受乾燥的東北季候風持續影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風逐漸緩和，周末期間廣東地區氣溫進一步回升，日間相當溫暖。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部分地區能見度較低。
▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼
+17
▼天文台九天天氣預報▼
根據天文台的九天天氣預報，明日（20日）早上清涼，介乎16度至23度。隨後數天均天晴及日間乾燥。周六(22 日)及下周日(23日) 相當温暖。氣温逐日上升，下周日吹微風，介乎19至27度。
下周一(24日）至下周三（26日）天晴，日間炎熱，局部地區能見度較低。一連三日最低氣温由20度逐日升至22度，而最高氣温均高達28度。
下周四（27日）短暫時間有陽光，日間相當溫暖，有一兩陣驟雨，最低22 度，最高氣温稍微回落至27度，下周五(28日)轉吹東至東北風，短暫時間有陽光、有幾陣驟雨。氣温回落至介乎20至25度。
天文台｜明早仍清涼一連七日天晴乾燥 下周初至中期温暖高達28度天秀墟吹冧攤檔｜東華：70多檔受影響 10多檔損毀嚴重帳篷不合規天瑞邨吊船狂搖｜近距離睹工人被困 住戶憶險況 嘗試拆窗花救人西貢街渡出海遇打石湖 乘客無穿救生衣惹議 片主解釋當時情況天瑞邨吊船狂搖｜房署：收天氣警告即停工 吊船下降時遭風吹失控