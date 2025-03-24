天氣｜今日溫暖乾燥最高27度　未來數日潮濕炎熱　周末早晚清涼

華南沿岸風勢微弱，天色良好。天文台預測，本港今日（3月24日）天晴，早晚局部地區能見度較低，早上市區最低氣溫約19度，新界再低幾度。日間乾燥及相當溫暖，最高氣溫約27度，相對濕度最低45%，吹微風。天文台展望，未來數日較為潮濕，日間炎熱。周末期間漸轉吹偏北風，氣溫下降，早晚天氣清涼。



圖為截至3月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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本周後期轉涼有驟雨 下周初早上清涼

天文台指出，華南沿岸今日風勢微弱，天氣普遍晴朗，日夜溫差頗大。而一股偏南氣流會在本周中期影響廣東沿岸，部份地區能見度較低及潮濕，日間炎熱。預

料一股東北季候風會在本周後期抵達華南，該區天氣轉涼，風勢頗大，有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。受季候風影響，下周初廣東地區早上天氣仍然清涼。

▼2月13日 本港天色轉好▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月24日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明至周四最高28度 周末期間最低15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（25日）至周四（27日）日間炎熱，最高均為28度，早晚或局部地區能見度較低。其中，明日大致天晴，最低20度。周四至周六（29日）會有驟雨，周五（28日）大致多雲，仍早晚能見度較低，介乎20至27度。

周六（29日） 起天氣轉涼，與下周日（30日）大致多雲，最低氣溫均 15度，最高分別為20度及19度。下周日與下周一（31日）均有一兩陣雨，早上清涼，下周一介乎16至20度，下周二（4月1日）回升至18至23度。