天氣｜未來3日炎熱最高28度　周四起多雲有雨　周六轉涼最低16度

華南沿岸未來一兩日風勢微弱，天色良好。天文台表示，本港今日（24日）天晴及乾燥，正午時分多處地區的相對濕度降至40%以下，下午相當溫暖，今晚局部地區能見度較低。

天文台預測，未來3日日間炎熱，最高氣溫同是28度，至周四（27日）起本港天氣轉壞，大致多雲及有驟雨，而周六（29日） 起本港顯著轉涼，最低氣溫為16度，即一夜間急跌11度，下周日（30日）再跌至15度，隨後氣溫逐步回升。



▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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本周中期天氣較為潮濕 後期有幾陣驟雨

截至上午11時50分，天文台錄得氣溫25.3度，相對濕度38%，紅色火災危險警告現正生效。天文台表示，華南沿岸今日風勢微弱，天氣普遍晴朗，正午時分多處地區的相對濕度降至40%以下，下午非常乾燥及相當溫暖，今晚局部地區能見度較低。

天文台預測，一股偏南氣流會在本周中後期逐步影響廣東沿岸，屆時天氣較為潮濕，日間炎熱。直至本周後期，一股東北季候風會抵達華南，天氣將顯著轉涼及有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。受季候風影響，下周初廣東地區早上天氣清涼。

天文台九天天氣預報。（網頁截圖）

明日至周三本港最高28度 周末氣溫急跌、周日最低15度

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）至周四（27日）日間炎熱，最高氣溫同是28度，早晚或局部地區能見度較低，其後周四（27日）起本港天氣轉壞，大致多雲及有驟雨，下周日及下周一（30日及31日）天氣仍然不穩，有一兩陣雨，吹東北風4至5級。

天文台並預計本港周末顯著轉涼，由周五（28日）最高氣溫的27度，跌至周六（29日）最低氣溫為16度，即一夜間急跌11度，下周日（30日）再跌至15度。其後氣溫逐步回升，下周三（4月2日）將升至19至24度。

▼2月13日 本港天色轉好▼

