天氣｜今日天晴乾燥 至周四均日間炎熱達28度 未來數日較潮濕
撰文：蕭通
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華南地區及南海北部天色良好天文台預測，本港今日（3月25日）天晴乾燥，相對濕度最低40%。早晚局部地區能見度較低。早上最低氣溫約20度。日間炎熱，市區最高氣溫約28度， 新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日較為潮濕，日間炎熱。周末期間天氣顯著轉涼。
▼2月13日 本港天色轉好▼
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本周後期有驟雨 周末顯著轉涼
天文台指出，華南沿岸今明兩日風勢微弱，天色普遍晴朗，部份地區能見度較低，日間炎熱。而一股偏南氣流會在本周中期逐漸影響廣東沿岸，該區天氣較為潮濕。
預料一股東北季候風會在本周後期抵達華南，該區有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴，周末期間天氣顯著轉涼。受季候風影響，下周初廣東地區早上仍然清涼。
▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼
▼天文台九天天氣預報▼
明日及周四仍達28度 周末期間跌至15度
根據天文台的九天天氣預報，明日（26日）及周四（27日）日間炎熱，最高均為28度。其中，明日大致天晴，最低22度，局部地區能見度較低。周四早晚沿岸有薄霧、最低23度，至周六（29日）均有驟雨。其中，周五（28日）大致多雲，初時能見度較低，介乎20至27度。
周六顯著轉涼，至下周二（4月1日）均大致多雲。周六有幾陣驟雨，料介乎16至20度。下周日及下周一（31日）有一兩陣雨，均早上清涼，最低氣溫分別15度及16度，最高為19度及20度。下周二早晚有一兩陣微雨，氣溫回升至18至22度。下周三（4月2日）短暫時間有陽光，介乎19至24度。
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