天氣｜今日炎熱達29度　冷鋒稍後橫過明僅17度　天文台籲注意保暖

天文台於今日（3月28日）清晨5時45分發出特別天氣提示，現時位於華南北部的一道冷鋒會在今日移近華南沿岸，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29度，顯著降至星期六（29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。



天文台指出，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，本港今早能見度頗低，港內的能見度降至2000米左右，而橫瀾島的能見度更降至500米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時能見度頗低，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高約29度，新界再高一兩度，相對濕度最高95%。吹輕微至和緩偏南風，稍後局部地區可能有雷暴，今晚轉吹和緩至清勁東北風，氣溫降至午夜最低約21度。



圖為截至3月27日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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下周中後期氣溫逐步回升

天文台展望，周末至下周初早晚清涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫在16度左右，新界再低兩三度。隨著季候風逐漸被較乾燥的偏東氣流取代，下周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月27日清晨5時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



至下周二均有雨 清明節最高26度

根據天文台的九天天氣預報，明日（29日）至下周二（4月1日）均大致多雲及有雨，明日（29日）有一兩陣雨，天氣轉涼，相對濕度達95%，介乎17至21度。下周日（30日）與下周一（31日）均早上清涼、有一兩陣雨，最低氣溫均16度，最高分別為19及20度。

下周二（4月1日）初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至17至23度。下周三（4月2日）至下周五（4月4日）的清明節均部份時間有陽光，氣溫逐日回升，從下周三最低18度，逐日升至清明節的最低20度；最高氣溫則由周三的24度，逐日升至清明節的最高26度。下周六（4月5日） 短暫時間有陽光，氣溫料在20至26度之間。